الصحة: الحصار يقتل 1000 مريض ولا يوجد جهاز رنين مغناطيسي يعمل في غزة

فلسطين اليوم

أكدت مصادر طبية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أنه منذ وقف إطلاق النار، تمنع "إسرائيل" إدخال الأجهزة الطبية والمعدات، فيما ارتقى ️ألف مريض توفي بسبب الحصار المشدد وإغلاق المعابر.

وأوضحت المصادر، أنه لم يدخل قطاع غزة سوى 10% من الاحتياجات الطبية، فيما لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل في قطاع غزة.

بدوره، قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، أنه منذ وقف الحرب لم يدخل القطاع سوا 10% من الاحتياجات، وتفقد غزة يوميًا عدد من المرضى بسبب منع الاحتلال لدخول الأدوية.

وأعرب د. أبو سلمية، عن خشيته من انتشار الفيروسات في القطاع، لافتاً إلى أن 350 ألف مريض بحاجة لأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والاحتلال يمنع دخولها، فيما ارتفعت أعداد مرضى الربو بسبب الركام.

وبين، أن 22 ألف مريض بحاجة للعلاج في الخارج بينهم 18 ألف أتموا كافة التجهيزات، وأن ألف مريض توفي بسبب حصار الاحتلال وإغلاق المعابر.

وشدد د. أبو سلمية، على العمل على خطط لإعادة الحياة للقطاع الصحي.

بدوره، أكد بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنه لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل في قطاع غزة والاحتلال لا يسمح بإدخال الأجهزة الطبية والمعدات.