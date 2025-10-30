مستعمرون يحرقون مركبتين بعد تسللهم إلى قرية برقا شرق رام الله

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، صباح اليوم الخميس 30/10/2025م، بأن مجموعة من المستعمرين أضرموا فجرًا النار في مركبتين بعد تسللهم إلى قرية برقا شرق رام الله في الضفة الغربية.

وبحسب المصادر، فإن مجموعة من المستعمرين قدموا من إحدى المستعمرات المقامة على أراضي القرية، وأشعلوا النار في مركبتين تعودان للمواطنين يوسف أحمد عواد وسعد سمرين، ما أدى إلى احتراق الأولى بالكامل وتضرر الثانية جزئيًا، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في وقت لاحق، واعتقلت الشاب محمد يوسف معطان (18 عامًا) بعد مداهمة منزل عائلته.

وتتعرض قرية برقا منذ فترة لهجمات متكررة ينفذها المستعمرون تحت حماية جيش الاحتلال، الذي يفرض قيودًا مشددة على حركة المواطنين ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إذ لم يُبقَ لهم سوى نحو 1000 دونم من أصل أكثر من 16 ألف دونم تعود ملكيتها لأهالي القرية.

يشار إلى أن تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، رُصد خلال الشهر الماضي 218 اعتداءً نفذها المستعمرون و41 اعتداءً من قبل جيش الاحتلال، شملت اعتداءات جسدية، وعمليات اعتقال، وتقييد الحركة، ومنع الوصول، وإطلاق نار مباشر، وتركزت في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل.