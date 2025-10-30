مدرب ليفربول: نعيش فترة صعبة ولا تفسير واضح لتراجع النتائج

فلسطين اليوم

عبّر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن خيبة أمله الكبيرة عقب إقصاء فريقه من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام كريستال بالاس، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

ويعيش ليفربول فترة صعبة هذا الموسم، إذ تراجعت نتائجه بشكل لافت، وتعرض لسلسلة من الهزائم المتتالية، الأمر الذي وضع مدربه الهولندي في موقف حرج، بعد مرور خمسة أشهر فقط على قيادته الفريق نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول معه.

وقال سلوت في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC):

"هناك الكثير من التفسيرات المحتملة لما يحدث، لكن في الحقيقة لا توجد أسباب كافية تبرر خسارتنا خمس مباريات من أصل ست. لا يمكن تحديد سبب واحد لهذا التراجع، لكن من الواضح أننا واجهنا ضغطًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، واضطررنا للعب بعد يومين فقط من مباريات أوروبية صعبة".

ويأمل أنصار "الريدز" أن يتمكن الفريق من استعادة توازنه سريعًا، خاصة مع تزايد الضغوط على سلوت الذي يجد نفسه أمام تحدٍ حقيقي لإنقاذ موسم ليفربول قبل فوات الأوان.