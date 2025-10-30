الاثنين: الكنيست يطرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن الكنيست الإسرائيلي سيطرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للنقاش يوم الاثنين القادم.

ووفق القناة 14 العبرية، سيتم طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للنقاش يوم الاثنين القادم في الهيئة العامة للكنيست.

وكان مكتب رئيس الائتلاف الحكومي في حكومة بنيامين نتنياهو صادق على إدراج مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين ضمن جدول أعمال الكنيست.

وأفاد رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن الائتلاف الحاكم ملتزم بالمضي قدمًا نحو إقرار القانون في أقرب فرصة ممكنة، واصفًا ذلك بأنه "واجب وطني"

وقالت إذاعة الاحتلال، أن القرار جاء عقب اجتماع بين رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، والمستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك، حيث اتُّفق على إعادة طرح مشروع القانون الذي يصفه مقدموه بأنه مخصص لـ"منفذي العمليات"، تمهيدًا للتصويت عليه رسميًا.

ويأتي هذا التطور بعد تهديد ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال لم يُطرح مشروع القانون للتصويت خلال أسبوعين. وقد رحب بن غفير بإدراج القانون على جدول الأعمال، مشيدًا بجهود أعضاء لجنة الأمن القومي ورئيسها فوغل، الذي ينتمي إلى حزب "القوة اليهودية" الذي يقوده بن غفير.

وتزامنت هذه التحركات مع إعلان سلطات الاحتلال بدء تجهيز ملفات اتهام ضد مقاتلي النخبة في كتائب القسام، الذين اعتُقلوا بعد مشاركتهم في عملية السابع من أكتوبر، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.

وبحسب بيان لما يسمى وزير القضاء ياريف ليفين، فإن لوائح الاتهام تتضمن "أدلة غير مسبوقة تشمل آلاف التسجيلات والشهادات"، جُمعت من قبل طاقم مشترك من النيابة العامة والشرطة وجهاز الشاباك، فيما تشرف لجنة الدستور والقانون في الكنيست على متابعة المسار القضائي لهذه الملفات.

يُذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى يستهدف منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية السابع من أكتوبر، وقد جرى تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022. لكنه لم يُطرح للتصويت سابقًا، لعدة أسباب من بينها المخاوف من انعكاس تمريره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.