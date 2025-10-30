بحرية الاحتلال تعتقل 8 صيادين قبل أن تعتدي على قواربهم في خانيونس وغزة

فلسطين اليوم

اعتقلت بحرية الاحتلال الحربية الإسرائيلية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، 8 صيادين، من بحر غرب مدينة غزة وخانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فزوارق الاحتلال استهدفت قوارب الصيادين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية قبل أن تعتدي على الصيادين وتعتقلهم.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: ابراهيم خالد الهبيل، ويوسف خالد الهبيل، ويحيى خالد الهبيل، وعدي حسن النجار، وعلى حسن النجار، وصهيب يوسف مقداد ، وعطيه زكي النجار، وحسن أيمن الهبيل.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أدت سلسلة غارات وقصف جوي ومدفعي على جميع أنحاء قطاع غزة منذ مساء أول أمس الثلاثاء، وحتى صباح أمس عن استشهاد 110 مواطنين، بينهم 46 طفلا، و20 امرأة، وإصابة عشرات آخرين.