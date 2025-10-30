خروقات "إسرائيلية" لم تتوقف: شهيدان في العطاطرة ونسف في خانيونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، بمزيد من القصف والنسف والتدمير، ارتقى على إثرها أكثر من 200 شهيد.

واستشهد مواطنان في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، على الرغم من إعلان استئناف وقف إطلاق النار، الذي تلى يومين من التصعيد الشامل والقصف المستمر.

فيما ارتقى طفل متأثراً بإصابته في قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على خيمة نازحين في مدرسة أبو هميسة، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمتفجرات عدداً من المنازل شرق مدينة غزة، وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال شنت 3 غارات على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء، إن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ارتفعت إلى 211 شهيداً و597 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 482 شهيداً، في إشارة إلى أنهم استشهدوا قبل بدء الاتفاق.