بينهم صحفي وأسير محرر: اعتقالات في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، 5 شبان، بينهم أسير محرر وصحفي، عقب حملة اقتحامات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأعادت قوات الاحتلال، فجر الخميس، اعتقال الأسير المحرر أحمد الصيفي، بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، قبل موعد زفافه بيوم واحد.

وكان المحرر "الصيفي" قد أفرج عنه قبل عدة أشهر، ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية، وأمضى في سجون الاحتلال 16 عامًا بشكل متواصل.

ونبهت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ورد باسل البرغوثي، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في قرية كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة، عقب دهم منزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك المواطنين حسن محمد أحمد طافش، وأمير عدنان أحمد طافش، عقب دهم منزليهما في بلدة الشيوخ، شمال شرقي مدينة الخليل. مُنوهًا إلى أن الاحتلال صادر مركبتين من البلدة خلال الاقتحام.

ودهمت قوات الاحتلال، مدينة قلقيلية، شمالي الضفة، وعدة أحياء ومخيمات في مدينة نابلس، تخللها اقتحام منازل وعمارات سكنية وتفتيشها؛ دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان، خلال اقتحام محيط الأكاديمية، في حي رفيديا، غربي نابلس.

وأفادت المصادر بإصابة شاب برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال اقتحام محيط جامعة النجاح الوطنية وبلدة بيت وزن، في مدينة نابلس.

ولفتت مصادر محلية النظر إلى أن جيش الاحتلال دهم منزل عائلة منفذ "عملية كدوميم"، فجر اليوم، خلال اقتحام قرية باقة الحطب، شرقي قلقيلية، شمال الضفة الغربية.