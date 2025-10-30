طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.