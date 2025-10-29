الأمم المتحدة تدين "بشدة" غارات الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين اليوم

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك للصحفيين إن "الأمين العام يدين بشدة سقوط قتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدنيين في غزة أمس، ومن بينهم الكثير من الأطفال".

وأضاف أنه "يدين جميع الأعمال التي تقوّض وقف إطلاق النار وتعرّض المدنيين للخطر"، داعياً الأطراف إلى احترام التزاماتهم وإلى تجنّب "جميع الأعمال التي تهدّد المدنيين أو تعيق المساعدات الإنسانية".

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن التقارير تشير إلى أن الهجمات استهدفت مدارس ومنازل وخيما للنازحين.

وأضاف في بيان أن "التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 فلسطيني ليلة أمس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بشكل رئيسي، المباني السكنية وخيم النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة، عقب مقتل جندي إسرائيلي؛ مروعة".

وتابع أن "قوانين الحرب واضحة للغاية بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأكد تورك أن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وستتحمل مسؤولية أي انتهاكات.

وقال إنه "من المؤسف أن تحدث هذه المجازر في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة الذين عانوا طويلا، يشعرون بالأمل أن ينتهي هذا القصف العنيف المتواصل".

ودعا تورك جميع الأطراف إلى التصرف بحسن نية وتنفيذ وقف إطلاق النار، وحض الدول الأخرى، وخصوصا تلك التي لديها نفوذ في المنطقة، على بذل كل ما في وسعها لضمان التزام وقف النار.

وقال "لقد جلب العامان الماضيان معاناة وبؤسا لا يوصفان، وتدميرا شبه كامل لغزة. يجب ألا نسمح لهذه الفرصة للسلام ولمسار نحو مستقبل أكثر عدلا وأمنا أن تفلت من أيدينا".