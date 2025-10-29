سرايا القدس تعلن "حجب الرؤية" في الضفة: استهدفت عيون العدو.. والعمل العسكري بالضفة لن يتوقف

فلسطين اليوم

الضفة الغربية المحتلة...

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تصريحا لقائد ميداني في الضفة الغربية المحتلة، أكد فيه أنه "منذ بداية معركة طوفان الأقصى أعطت قيادة سرايا القدس في الضفة الغربية الإيعاز للأخوة المجاهدين ببدء عملية (حجب الرؤية) والتي استهدفت عيون العدو وطائراته المسيرة في كافة مدن الضفة الغربية".

وكشف القائد الميداني أنه "خلال عملية حجب الرؤية تمكن مجاهدونا من التعامل مع مسيرات العدو في أجواء محافظات الضفة بالوسائط النارية المناسبة، وإدخال أسلحة جديدة إلى ميدان المواجهة".

وعن "الجزء الخفي من عملية (حجب الرؤية)" كشف القائد الميداني لسرايا القدس، أن "جهاز الاستخبارات التابع لسرايا القدس بالضفة الغربية، (تمكن) من استخراج معلومات قيمة من هذه المسيرات متمثل في احداثيات مواقع ومراكز القيادة والسيطرة وتحشدات العدو وبعض المواقع المستحدثة ومعلومات لا يمكن الافصاح عنها في هذه المرحلة".

وأضاف قائلا: كان لإستخراج هذه المعلومات وقع كبير على مسرح العمليات لكافة تشكيلات سرايا القدس في الضفة الغربية، متمثلاً بتنفيذ عدة عمليات واستهداف مواقع وحواجز ونقاط عسكرية للعدو، او نصب عبوات في مسارات الآليات العسكرية .

وأكد القائدالميداني، "إن كافة تشكيلاتنا العسكرية تواصل إيلام العدو عبر تكتيكات ميدانية جديدة حسب معطيات وظروف الميدان ،ونطمئن أبناء شعبنا ان قدراتنا بخير وبنادقنا ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال النازي، وأن ساحات المواجهة ستبقى مشتعلة حتى زوال المحتل".

وشدد القائد الميداني لسراي القدس بالضفة، على "أن العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف، وعلى العدو أن ينتظر المزيد طالما استمرت سياسة الاغتيالات الجبانة والانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا من جنود وقطعان مستوطني العدو، وهذا ما نؤكده لأهلنا المرابطين أننا بإذن الله على قدرٍ من المسؤولية ونكمل المسير بكل إصرار وثبات حتى النصر، وأن وعد الله عز وجل بزوال كيانهم قد اقترب".