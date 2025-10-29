تورك: قتل أكثر من 100 فلسطيني خلال الليل مروّع

فلسطين اليوم

وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بالمروعة، مطالبا "إسرائيل" بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال تورك، في تصريح، اليوم الأربعاء، إن التقارير التي تفيد بقتل (استشهاد) أكثر من 100 فلسطيني خلال الليل، معظمهم من الأطفال والنساء، في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، استهدفت بشكل رئيسي المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في أنحاء قطاع غزة، مروعة.

وأكد المفوض الأممي أن قوانين الحرب واضحة تمامًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويجب على "إسرائيل" الامتثال لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي مسؤولة عن أي انتهاكات.

وقال: "من المحزن أن عمليات القتل هذه وقعت في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة، الذين عانوا طويلًا، يشعرون بوجود أمل في أن وابل العنف المتواصل قد انتهى".

وأضاف: "أكرر أنه يجب على جميع أطراف النزاع التصرف بحسن نية لتنفيذ وقف إطلاق النار، وأدعو الدول، وخاصة تلك ذات النفوذ الخاص، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الامتثال".

وأشار إلى أن العامين الماضيين جلبا "معاناةً وبؤسًا لا يُوصفان، وتدميرًا شبه كامل لغزة".

وتابع: "يجب ألا ندع هذه الفرصة للسلام والطريق نحو مستقبل أكثر عدلًا وأمنًا تفلت من بين أيدينا".

وتعرض قطاع غزة، بين مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، لغارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة استهدفت خيام النازحين ومنازل المواطنين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطينيي، بينهم 46 طفلاً و20 امرأة، وإصابة 253 آخرين.