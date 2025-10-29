الاحتلال يحتجز صحفيين في الأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا من الصحفيين في بلدة عين الحلوة في الأغوار الشمالية قرب طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث في المنطقة، وهم: فادي ياسين، وعبود الزغلول، وولاء فطاير، ومعاذ غنام، وجميل بشارات، وليث جعار.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاحتجاز تمت أثناء أداء الصحفيين لعملهم الميداني، في إطار تغطيتهم لممارسات الاحتلال في الأغوار.

ويتعرض الصحفيون في الضفة الغربية لملاحقات وتضييقات إسرائيلية، تتمثل بمنعهم من التغطية وإطلاق النار والقنابل اتجاههم خلال تغطيتهم الصحفية إضافة لتعرض العشرات منهم للاعتقال.