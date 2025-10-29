نقيب الصيادين بغزة: القطاع البحري يتكبد خسائر فادحة

فلسطين اليوم

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، إن القطاع البحري الفلسطيني "يتكبد خسائر بشرية ومادية فادحة"، نتيجة الحصار والقصف الإسرائيلي المستمر.

ونوه "بكر" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن قوات الاحتلال تمنع "بشكل تام" دخول الوقود والمعدات البحرية اللازمة لتشغيل محركات قوارب وحسكات الصيد إلى قطاع غزة.

وأفاد بأن العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لاستشهاد 230 صيادًا فلسطينيًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023؛ بينهم 65 صيادًا استُشهدوا أثناء الصيد في عرض البحر.

وأشار إلى إصابة نحو 50 صيادًا بجروح متفاوتة أثناء عملهم أو محاولتهم الوصول إلى رزقهم. لافتًا النظر إلى اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 40 صيادًا خلال فترات مختلفة، أُفرج عن معظمهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وأردف نقيب الصيادين: "لا يزال في سجون الاحتلال 11 صيادًا رهن الاعتقال حتى اليوم". مردفًا: "الاحتلال يمنع الصيادين من دخول البحر كليًا منذ عامين متواصلين، ويقتصر الصيد اليوم على قوارب صغيرة تُسيّر بالمجاديف فقط".

يذكر أنه يوم 21 أكتوبر الجاري، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 صيادين فلسطينيين من عرض بحر قطاع غزة، بعد إطلاق النار عليهم من قبل "بحرية الاحتلال" الحربية.

وبحسب "بكر" فقد دمَّر الاحتلال ما نسبته 95% من قطاع الصيد، ما بين مركبات كبيرة وحسكات من مختلف الأحجام وغرف ومخازن الصيادين، إلى جانب أكثر من 120 مخزنًا للصيادين، ومصنعي الثلج وكل المنشآت المدنية في الميناء.

ويوم 12 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جيش الاحتلال حظرًا تامًا على بحر قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش إنه فرض قيودًا أمنية صارمة في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة حيث يحظر الدخول إلى البحر، مشيرًا إلى أنّه يُمنع على الصيادين والمواطنين دخول البحر وأنّ من يُخالف يُعرض نفسه للخطر.