قطر: تجدد الغارات الجوية "الإسرائيلية" على غزة الليلة مخيب للآمال

فلسطين اليوم

اعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، تجدد القصف "الإسرائيلي" على قطاع غزة، ليلة أمس، مخيب للآمال، مؤكدًا أن دولته ودول الوسطاء عملت على احتوائه وواشنطن ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول القطري، محمد آل ثاني: "نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة أمس وهذا أمر متوقع"، موضحًا: أن دول الوسطاء تركز على ضمان صمود الاتفاق.

وأضاف: "تواصلنا بشكل مكثف مع الطرفين من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وبيّن أنه "من حسن الحظ أن الطرفين يعترفان أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يصمد".

وشن جيش الاحتلال ليلة أمس، موجة من الغارات الجوية العنيفة على قطاع غزة قبل العودة إلى وقف إطلاق النار صباح اليوم، استهدف خلالها منازل وخيام مأهولة بالسكان راح ضحيها بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، 104 شهيد و253 إصابة جلهم من الأطفال والنساء.