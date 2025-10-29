النونو: الاحتلال يتنصل من اتفاق التهدئة وحماس جادة في الذهاب إلى المرحلة الثانية

فلسطين اليوم

قال القيادي في حركة "حماس"، طاهر النونو، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول التنصل من التزاماته باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا عدم وجود أي من الخروقات من قبل حماس للاتفاق.

وشن جيش الاحتلال ليلة أمس، موجة من الغارات الجوية العنيفة على قطاع غزة قبل العودة إلى وقف إطلاق النار صباح اليوم، استهدف خلالها منازل وخيام مأهولة بالسكان راح ضحيها بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، 104 شهيد و253 إصابة جلهم من الأطفال والنساء.

وأوضح النونو، في مقابلة للتلفزيون العربي، أن "التبرير الأميركي للعدوان الإسرائيلي على القطاع هو تواطؤ مع جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

وقال القيادي في "حماس": إن "الحركة جادة في الذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، مبينًا ان "حماس لن يكون لها أي دور في لجنة إدارة القطاع".

وأضاف أن حركته قدمت 45 أسماً من المستقلين للأشقاء في مصر لتولي إدارة غزة، لافتًا إلى أن جميع الأسماء وضعت بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية.