صبري: حفريات الاحتلال تسببت في تصدعات وشروخ بالسور الغربي للأقصى

أكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، أن الحفريات "الإسرائيلية" امتدت إلى العقارات التاريخية الملاصقة للسور الغربي من المسجد الأقصى المبارك وتسببت في تصدعات وشروخ خطيرة في عدد من الأبنية.

وقال صبري: إن "الاحتـلال يروج لادعاءات باطلة بأن الحفريات لتعزيز بنية المكان ضد الزلازل بينما الحقيقة أنها تهدف لتقويض استقرار المسجد وتهويد محيطه بالكامل".

وأضاف: "ما يحدث اعتداء سافر على حرمة المسجد الأقصى وأوقافه الإسلامية"، منوهًا إلى أنه في "فصل الشتاء القادم قد يزيد حجم الأضرار على أسوار الأقصى".

وتابع: "المخاطر اليوم واقعية وليست محتملة خاصة مع الاقتحامات اليومية لباحات المسجد وأداء الطقوس التلمودية داخله".

ودعا صبري، الأمة الإسلامية والعربية لتحمّل مسؤولياتها في حماية المسجد الأقصى من خطر التهويد والانهيار.