غزة: 350 ألف مريض بالسكري لا يجدون أي متابعة طبية لهم

فلسطين اليوم

أكدت جمعية الإغاثة الطبية بغزة، اليوم الأربعاء، أن 350 ألف مريض مصابون بالسكري في قطاع غزة لا يجدون أي متابعة طبية، مشيرًا إلى أن القطاع فقد 40% من مرضى الكلى، في ظل نقص الدواء اللازم بالمستشفيات ومنع إدخال الاحتلال الاسرائيلي المستلزمات الطبية والدواء لعلاج المرضى.

وشددت الإغاثة الطبية، على ضرورة الضغط على الاحتلال لإخراج المرضى من القطاع، وحصولهم على حقهم في العلاج.

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، أكد من جانبه، أمس، أن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الطبية أدى إلى تفشي الأمراض بين المواطنين في قطاع غزة.

وقال الدقران، في تصريح صحفي: إن "أكثر من 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة وبحاجة لعلاج عاجل خارج القطاع"، مطالبًا بفتح المعابر فورًا للحد من تفشي الأمراض الوبائية.

وأضاف أن الاحتلال أدخل تسعة شاحنات فقط من المساعدات الطبية ولا تكفي لسد العجز.

ونوه إلى أن نقص المعدات وتدمير الاحتلال لأقسام غسيل الكلى يرفع نسبة الوفيات بشكل أكبر، لافتًا إلى أن أكثر من 41% من مرضى الكلى توفوا خلال العدوان على القطاع.

وطالب الدقران، بإدخال مولدات كهربائية وكميات وقود عاجلة للمستشفيات، ومن المنظمات الصحية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية وتوفير الدعم بالكوادر البشرية.

وأوضح أن 67 بالمئة من المستلزمات الطبية مفقودة بالكامل داخل المنظومة الصحية.

كما وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مفقودين وتم التعرف على أكثر من 68 ألف شهيد حتى الآن، موضحًا أن آلاف الشهداء تحت الركام ولا يمكن انتشالهم بسبب وجود الاحتلال ونقص الآليات اللازمة.

وأوضح ان القطاع بحاجة إلى تدخل الدول العربية للمساعدة في انتشال الشهداء تحت الركام.