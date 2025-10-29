مركز حقوقي: اعتداء الليلة على غزة يعكس نهج الاحتلال في استباحة المدنيين

فلسطين اليوم

اعتبر مركز غزة لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، الاعتداء الأخير الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة، يعكس نهج الاحتلال في استباحة المدنيين والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وادان المركز الحقوقي، هجمات جيش الاحتلال على القطاع خلال 12 ساعة الماضية، وأسفرت عن مقتل 100 مواطن بينهم 35 طفلاً، في انتهاك متكرر وصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.