زوارق ودبابات الاحتلال تطلق النار على المواطنين في رفح

فلسطين اليوم

أطلقت زوارق ودبابات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على المواطنين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن زوارق حربية لجيش الاحتلال أطلقت النار في عرض بحر مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق الدبابات النار على مجموعة من المواطنين جنوبي مواصي المدينة.

وأضاف أن هذا الاعتداء لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وشن جيش الاحتلال، الليلة، موجة من الغارات الجوية على قطاع غزة، مستهدفًا منازل وخيام للنازحين ما اسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.

وزارة الصحة في غزة، أعلنت من جانبها، أن حصيلة الشهداء والإصابات الذين وصلوا إلى مستشفيات منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير، ليلة أمس، بلغت 104 شهيدًا، من بينهم 46 طفلًا و20 امرأة، إضافة إلى 253 إصابة، بينهم 78 طفلًا و84 امرأة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي عدد الشهداء 211 شهيدًا، والإصابات 597 إصابة، إضافة إلى انتشال 482 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بداية العدوان على القطاع إلى 68,643 شهيدًا و170,655 إصابة.