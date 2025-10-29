استشهاد 230 صيادًا منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على غزة

فلسطين اليوم

أكد نقيب الصيادين في غزة زكريا بكر، اليوم الأربعاء، استشهاد 230 صيادًا فلسطينيًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر للعام 2023، ودارت عامين كاملين.

وقال بكر، في تصريح صحفي: إن "من بين الشهداء، 65 صيادًا استُشهدوا أثناء الصيد في عرض البحر، فيما أصيب نحو 50 صيادًا بجروح متفاوتة أثناء عملهم أو محاولتهم الوصول إلى رزقهم".

وأضاف أن جيش الاحتلال اعتقل في حرب الإبادة أكثر من 40 صيادًا خلال فترات مختلفة، وأُفرج عن معظمهم ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وأشار بكر، إلى أنه لا يزال 11 صيادًا رهن الاعتقال حتى اليوم، مؤكدًا أن الاحتلال يمنع الصيادين من دخول البحر كليًا منذ عامين متواصلين.

وأوضح أن الصيد اليوم يقتصر على قوارب صغيرة تُسيّر بالمجاديف فقط، بينما يمنع تام لدخول الوقود والمعدات البحرية اللازمة لتشغيل المحركات.

وبيّن بكر، أن القطاع البحري الفلسطيني يتكبد خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة الحصار والقصف المستمر.