تصعيد غادر انتهى بعودة وقف إطلاق النار الهش مخلفاً 104 شهداء بينهم 46 طفلاً

فلسطين اليوم

تصعيد غادر انتهى بعودة وقف إطلاق النار الهش على أرض غزة المخضبة بالدماء التي لم تجف بعد محرقة وإبادة جماعية استمرت لعامين، مخلفاً 104 شهيد بينهم 46 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والإصابات الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير ليلة أمس، بلغت 104 شهيدًا، من بينهم 46 طفلًا و20 امرأة، إضافة إلى 253 إصابة، بينهم 78 طفلًا و84 امرأة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، بلغ إجمالي عدد الشهداء 211 شهيدًا، والإصابات 597 إصابة، إضافة إلى انتشال 482 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بداية العدوان على القطاع إلى 68,643 شهيدًا و170,655 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم انتشال 8 شهداء قبل التصعيد الأخير، مؤكدة أن الطواقم الطبية تواصل عملها رغم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

إحصائية ما وصل مستشفيات قطاع غزة من شهداء وإصابات منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة بلغ 104 شهداء (منهم 46 طفلاً، 20 من النساء) و253 إصابة (منهم 78 طفلًا، 84 من النساء.

العدوان الاسرائيلي جاء بحجج إسرائيلية واهية حيث ان التصعيد الكبير حمل توقيع الرئيس الأمريكي على الهجوم حيث أكد دونالد ترامب، أن "القصف الإسرائيلي في غزة، ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "الجنود تعرضوا لهجوم ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم" ، على حد قوله .

ازدواجية العالم ، ظهرت جلياً بالأمس وخاصة بعد ضربات "اسرائيلية" استمرت ل10 ساعات أدت لاستشهاد 100 مواطن في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقال ترامب : "أبرمنا صفقة جيدة"، مشددًا على ضرورة أن تتصرف حركة حماس "جيدًا وإلا سيتم القضاء عليها"، على حد قوله.

تهديدات كاتس

زعم وزير الحرب "الاسرائيلي" إسرائيل كاتس اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025 ، أن الضربات التي شنها جيش الاحتلال جاءت رد على الاعتداء على جنوده وعلى الانتهاك الفاضح لاتفاق إعادة الجثث .

وقال كاتس انه لا حصانة لأي من قادة حماس وفصائل المقاومة ، والجيش تلقى توجيها بالتحرك بقوة ضد كل هدف تابع لحماس والمقاومة وهذا ما سيكون عليه الوضع في المستقبل.