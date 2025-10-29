كاتس يهدد: لا حصانة لأي من قادة حماس والمقاومة وهو ما سيكون مستقبلاً

فلسطين اليوم

زعم وزير الحرب "الاسرائيلي" إسرائيل كاتس اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025 ، أن الضربات التي شنها جيش الاحتلال جاءت رد على الاعتداء على جنوده وعلى الانتهاك الفاضح لاتفاق إعادة الجثث .

وقال كاتس انه لا حصانة لأي من قادة حماس وفصائل المقاومة ، والجيش تلقى توجيها بالتحرك بقوة ضد كل هدف تابع لحماس والمقاومة وهذا ما سيكون عليه الوضع في المستقبل.

وتأتي تصريحات كاتس بعد الهجوم الدامي الذي شنته قوات الاحتلال على كافة مناطق القطاع والتي أدت لاستشهاد 100 مواطن خلال 10 ساعات تحت ذريعة الرد على قتل أحد جنوده في رفح بالأمس ، رغم نفي حماس مسؤوليتها عن الهجوم ، لتكون الضربات انتهاك واضح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .