مدير شبكة المنظمات الأهلية: مجازر الاحتلال تؤكد هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025، ان مجازر الاحتلال في الساعات الأخيرة تؤكد هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار

وقال " لا بد من ضمانات حقيقية بعدم عودة الاحتلال لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ، مشدداً على ان الاحتلال يؤكد عزمه تدمير ما تبقى من القطاع بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت قوات الاحتلال خرقت وقف اطلاق النار للمرة الثالثة منذ بدء تطبيقية بقوة كبيرة حيث قصفت عدد من المنازل على رؤوس ساكنيه مما أدى لإستشهاد 100 مواطن في مناطق متفرق من القطاع خلال 10 ساعات ، مما يكشف ازدواجية العالم في التعامل مع وقف اطلاق النار .