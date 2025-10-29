فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 ، أن "القصف الإسرائيلي في غزة، ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "الجنود تعرضوا لهجوم ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم" ، على حد قوله .

ازدواجية العالم ، ظهر جلياً بالأمس وخاصة بعد ضربات "اسرائيلية" استمرت ل10 ساعات أدت لاستشهاد 100 مواطن في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقال ترامب : "أبرمنا صفقة جيدة"، مشددًا على ضرورة أن تتصرف حركة حماس "جيدًا وإلا سيتم القضاء عليها"، على حد قوله.

وبين الرئيس الأمريكي أن "لا شيء سيؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، لافتًا إلى أن "خطة السلام في القطاع ستستغرق وقتًا لتطبيقها".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، مقتل جندي في هجوم على قواته المتمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، قُتل الجندي في إطلاق قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة على القوات، التي كانت تعمل بحي "الجنينة" في رفح.

وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على قوات إسرائيلية وقع في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي شن الجيش الإسرائيلي على أثره غارات في مناطق عدة بقطاع غزة.

وطالبت "حماس"، الوسطاء والضامنين في اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، "بالتحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة"، وفق وصفها.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم القطاع.