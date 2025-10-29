إليك أفضل الأطعمة لتعديل مزاجك!

فلسطين اليوم

يعاني الإنسان من سوء المزاج خلال فترة تغير المواسم بسبب تقلبات الطقس وقصر ساعات النهار. ولكن يمكن تحسين المزاج باتباع نهج غذائي سليم.

ووفقا للدكتورة مارغريتا كوروليوفا خبيرة التغذية، يجب إضافة أطعمة معينة تحتوي على التريبتوفان إلى النظام الغذائي، لأن الجسم يحتاجه لإنتاج السيروتونين "هرمون السعادة".

وتشير إلى أن الناس عند الشعور بالكآبة، يتناولون الكثير من الحلويات والمعجنات وغيرها من الأطعمة غير الصحية. وهذا خطأ، لأنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم وتقلبات المزاج. وبدلا من ذلك، وفقا لها، يجب اختيار بدائل صحية مثل الفواكه المجففة والتمر والعسل والتوت، ويفضل تناولها في الصباح فقط. لكن أفضل الأطعمة التي تحسن المزاج هي تلك التي تحتوي على حمض التربتوفان الأميني، الذي يتحول إلى سيروتونين في الجسم.

وتقول: "يوجد التريبتوفان في مصادر البروتين الكاملة مثل اللحوم والدواجن والأسماك. ويفضل تناولها مع الخضراوات. فمثلا، يحتوي البروكلي وأنواع أخرى من الكرنب على كمية لا بأس بها من التربتوفان، ويمكن استخدامه كطبق ثانوي".

وتؤكد الخبيرة، أن التربتوفان والسيروتونين مادتان مترابطتان، أي من دون الأطعمة المحتوية على هذا الحمض الأميني، يتباطأ إنتاج الهرمونات. كما أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في الحفاظ على مزاج جيد وأداء عال، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة خلال فصل الشتاء. كما أن الضوء، الذي يصبح نادرا بشكل متزايد، مصدر مهم للسيروتونين، لذلك يجب ممارسة المزيد من المشي خلال النهار.

وتوصي الطبيبة باتباع نظام غذائي يركز على الأطعمة الغنية بالبيوفلافونويد ومضادات الأكسدة والألياف النباتية. وتشمل هذه الأطعمة خبز الحبوب الكاملة والمكسرات والعصائد. كما تعتبر اللحوم والدواجن والأسماك مصادر للبروتينات الكاملة، وتؤكد على أهمية تناول الكربوهيدرات المعقدة، لأنها تهضم ببطء بعكس الكربوهيدرات البسيطة.