زامير يوجه تهديداً لحركة حماس

فلسطين اليوم

وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ايال زامير اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، تهديداً إلى حركة حماس بزعم عدم ايفائها بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن زامير قوله: "إذا لم تفِ حركة حماس بالتزاماتها، فسوف تدفع ثمنًا باهظًا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن مقتل أحد جنود قوات الاحتياط متأثرا بجراحه، إثر استهداف قوة عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان له، أن الجندي كان ضمن قوة تعمل في محيط المدينة عندما تعرضت لهجوم أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن عن وفاته لاحقا.

استشهد 91 مواطنًا وأصيب آخرون، منذ مساء يوم الثلاثاء حتى صباح اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.