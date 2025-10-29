الاحتلال يجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة على إغلاق ابوابها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية الواقعة على أطراف الشارع الرئيسي، على إغلاق أبوابها تحت تهديد السلاح، وذلك عقب مداهمة عددا من المنازل في البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن بلدة حوارة تعاني منذ شهر شباط عام 2023 من حصار خانق من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين والهجمات المتكررة، ونصب المزيد البوابات الحديدية داخل البلدة.