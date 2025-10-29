قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، كما اعتقلت كلًّا من: أيمن عبد الكريم سليم، أيوب عودة، وحمد رضوان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأوضحت مصادر محلية في المكان، أن القوات داهمت منشأة زراعية (بركسًا) تعود للشاب حمادة الهيثم، وعبثت بمحتوياتها ودمّرتها.

وفي بيت لحم، احتجزت قوات الاحتلال، 44 مواطنًا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وداهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، واحتجزت عشرات السكان داخلها لساعات طويلة، مشيرة إلى أن القوات أجرت تحقيقًا ميدانيًا مع المواطنين، قبل أن تطلق سراحهم لاحقًا.

وبيّنت أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للجنود في أزقة المخيم، وسط توتر شديد بين الأهالي والقوات المقتحمة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة الدوحة غربها.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من ضاحية اكتابا شرق المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من نسيم مصطفى قندس، مصطفى نسيم قندس (33 عامًا)، محمد نسيم قندس (23 عامًا)، محمود نسيم قندس، والأسير المحرر عبد الله صلاح علارية (29 عامًا)، عقب مداهمة منازلهم.

وفي مدينة، نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أنس الفني من بلدة كفر قليل جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت عددًا من المحال التجارية وفتشتها بشكل دقيق، ما أدى إلى تدمير محتوياتها وإلحاق أضرار جسيمة بها.

وتخلل الاقتحام انتشار مكثف للجنود داخل المخيم، وسط حالة من التوتر والخوف بين المواطنين.