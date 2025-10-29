ليلة دامية.. 91 شهيداً بقصف الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 91 مواطنًا وأصيب آخرون، منذ مساء يوم الثلاثاء حتى صباح اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 91 مواطنًا، بينهم 30 طفلًا، وإصابة آخرين، جراء غارات إسرائيلية منذ مساء الثلاثاء، استهدفت منازل وخيام النازحين في قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، وشهود عيان، استشهاد 5 مواطنين، جراء استهداف سيارة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر ذاتها، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مرطبات كاظم غربي مدينة غزة.

وقالت إن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة عويضة في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة سالم بالقرب من المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ.

وأشارت إلى ارتقاء 4 شهداء وهم (3 نساء ورجل) إضافة لعدة جرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي غضون ذلك، أفادت مستشفى العودة بوصول إصابتين جراء قصف إسرائيلي لخيمة غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن خمسة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، في قصف إسرائيلي لخيمه نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق، شنت طائرات الاحتلال غارة داخل مجمع الشفاء الطبي غربي المدينة.