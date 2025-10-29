طالع حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو في فلسطين في ساعات المساء والليل غائمًا جزئياً إلى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.