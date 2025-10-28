إصابة طفلين برصاص الاحتلال في رام الله

فلسطين اليوم

اصيب طفلان فلسطينيان، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قرية المغير شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه الأطفال في منطقة العقبة، ما أسفر عن إصابة طفلين بجراح مختلفة.

وأشارت إلى أن الإصابة الأولى طالت اليد والقدم، بينما أصيب الطفل الثاني في منطقة البطن، وقد وُصفت حالتهما بالمستقرة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما احتجزت 4 شبان ونقلتهم لجهة مجهولة.