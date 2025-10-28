الاحتلال يُجبر عشرات الأسر على إخلاء منازلها في جنين

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عشرات الأسر في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية على إخلاء منازلهم، في خطوة وصفها الأهالي بأنها محاولة لتوسيع السيطرة العسكرية على المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الإخطارات طالت 15 منزلاً في شارع المدينة المنورة وحارة الغانم، بذريعة تحويل المنطقة إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، ما أجبر السكان على مغادرة منازلهم فورًا.

وتأتي هذه الإخطارات ضمن موجة اقتحامات يومية تشنها قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها وبلدات المحافظة، تشمل مداهمات للمنازل، واحتجازًا للمواطنين، وتحقيقًا ميدانيًا معهم.

ويعاني سكان المخيم منذ بداية العدوان في 21 يناير الماضي من تهجير قسري ونزوح جماعي، إذ هُدمت أكثر من 600 منزل بشكل كامل، ما يمثل نحو 33% من منازل المخيم، واضطر 22 ألفًا من سكانه إلى النزوح إلى بلدات جنين والقُرى المحيطة.

وتواصل قوات الاحتلال حملاتها العسكرية اليومية بهدف فرض السيطرة الكاملة على المدينة والمخيم، ما يفاقم المعاناة الإنسانية للسكان ويزيد من حالة القلق والخوف بين الأهالي.