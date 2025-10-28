الاحتلال يخطر بهدم 30 منزلًا شرق القدس المحتلة و14 منشأة ومنزلًا جنوب الخليل

فلسطين اليوم

سلمت قوات الاحتلال نحو 30 إخطاراً بالهدم لمنازل الفلسطينيين في تجمع السعيدي البدوي ببلدة الزعيم، شرق القدس المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تهجير السكان وتفريغ المنطقة من أهلها.

ويواجه التجمع ضغوطاً متزايدة من قوات الاحتلال، التي تتذرع بحجج واهية مثل البناء دون ترخيص أو اعتبار المنطقة "منطقة إطلاق نار"، فيما يربط الفلسطينيون هذه الممارسات بمخططات توسيع المستوطنات القريبة.

ويعاني السكان من تضييق متواصل بفعل وجود جدار الفصل العنصري الذي يعزلهم عن القدس ومحيطها، إلى جانب اقتحامات متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية، ما يفاقم معاناتهم اليومية ويقيد حركتهم ومصادر رزقهم.

وتضاف هذه الإجراءات إلى واقع معيشي صعب يعيشه أهالي التجمع، نتيجة القيود الإدارية والأمنية الصارمة المفروضة عليهم، في وقت تتسارع فيه محاولات الاحتلال لتكريس واقع استيطاني جديد في محيط القدس.

واستنادًا لمعطيات محافظة القدس، نفذت قوات الاحتلال قامت خلال عامين الإبادة، 719 عملية هدم وتجريف، استهدفت منشآت ومنازل ومحال تجارية، في أحياء مختلفة من المدينة والبلدات المحيطة بها.

الاحتلال يخطر بهدم 14 منشأة ومنزلًا في خربة أم الخير

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، برفقة ما تُسمى بـ"الإدارة المدنية"، خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وسلمت الأهالي مجموعة من الإخطارات النهائية بالهدم، في خطوة يخشى السكان أن تُمهّد لحملة هدم واسعة خلال الأيام القادمة.

ونقل شهود عيان عن أهالي الخربة أن الإخطارات استهدفت عددًا من المنازل والمنشآت السكنية والخدمية.

وشملت الإخطارات المساكن والمنشآت التالية:

1. مركز أم الخير المجتمعي – أمر نهائي بالهدم.

2. بيت بلاستيكي تبلغ مساحته نحو 500 متر مربع، تعود ملكيته للمواطن خليل محمد الهذالين – أمر نهائي بالهدم.

3. ياسر عيد الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

4. سارة عيد الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

5. خليل شعيب الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

6. خير الله سليمان الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

7. حسام سالم عيد الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

8. بلال سالم عيد الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

9. زايد سليمان الهذالين – منزل سكني، أمر بوقف العمل.

10. موسى سليمان الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

11. عيد سليمان الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

12. مليحة حمد الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

13. عمر سليمان الهذالين – منزل سكني، أمر نهائي بالهدم.

14. خضرة سليمان الهذالين – حمام، أمر نهائي بالهدم.

وتُعد خربة أم الخير من أكثر التجمعات البدوية استهدافاً بالهدم في مسافر يطا، إذ شهدت منذ عام 2007 أكثر من 20 عملية هدم طالت ما يزيد عن 100 منشأة سكنية وزراعية وخدمية، كان آخرها في شباط/فبراير من العام الجاري 2025.

وتعيش الخربة اليوم فصولاً متجددة من المعاناة، وهي التي لم تزل تذوق مرارة الفقد منذ استشهاد الحاج سليمان الهذالين وعودة الهذالين، ولا تزال تواجه عنف المستوطنين الذي يشتد يوماً بعد يوم، حيث أقدم المستوطنون مؤخراً على إنشاء بؤرة استيطانية داخل أراضي الخربة في محاولة جديدة لتهجير سكانها وسلب ما تبقى من أرضهم.

وباتت أم الخير رمزاً لمعركة الوجود في وجه سياسة الاقتلاع والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق تجمعات مسافر يطا.