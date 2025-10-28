حماس: ملتزمون بالاتفاق ونتنياهو يحاول اختراقه بمبررات واهية

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول خرق الاتفاق بمبررات واهية.

وأوضح قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن حماس تبذل جهدًا ميدانيًا متواصلًا لإعادة الجثامين، مشيرًا إلى أن عملية التنقيب تجري حاليًا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

وأضاف أن الاحتلال لا يروق له أن يسير الاتفاق كما هو مخطط، لذلك يلجأ إلى وضع العراقيل أمام تنفيذه، معتبرًا أن خروقاته للاتفاق ترجع لاعتبارات حزبية ضيقة لدى نتنياهو تتعلق بتماسك ائتلافه الحكومي.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن حكومة نتنياهو تتوعد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على تنفيذ مخططها بتدمير القطاع وتهجير أهله.

وأكد قاسم أن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وفي صلب هذا الالتزام تسليم باقي الجثامين، موضحًا أن العمل مستمر على مدار الساعة لتحقيق ذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي يتسبب بها الاحتلال، والتي تحاول حماس تجاوزها في الميدان.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قيادي في حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول طواقم الصليب الأحمر وفصائل المقاومة إلى شرق غزة للبحث عن جثث أسرى الاحتلال.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الاحتلال يتعمد وضع عراقيل أمام عمليات البحث، وأن روايته بشأن تباطؤ المقاومة كاذبة.

وأكد القيادي أن الاحتلال يختلق أكاذيب حول الجثث لتنفيذ أهداف عدوانية، داعيًا الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف.

وأطلق مسؤولون إسرائيليون تهديدات ضد قطاع غزة، بزعم "انتهاك حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار".

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن حركة "حماس" تنتهك الاتفاق، وإن رئيس الوزراء سيعقد نقاشا مع قادة وزارة الدفاع لبحث مواجهة الانتهاكات.

وقال نتنياهو في تصريحات له اليوم: "حماس تنتهك وقف إطلاق النار" زاعمًا أنها "سلّمت رفاتا إضافيا لـ"رهينة" قتل وعثرت القوات الإسرائيلية بالفعل على جثته".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيل" تدرس العودة لاحتلال مناطق انسحبت منها في قطاع غزة وتقليص المساعدات في ظل تأخر تسليم الجثامين. مشيرة إلى أن "الكابينت" سيجتمع في هذا الإطار.