الدفاع المدني ينقل جثمان 42 شهيداً مجهولي الهوية من ساحة الكتيبة

فلسطين اليوم

قامت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة ومحافظة الشمال، الثلاثاء، في نقل جثامين 42 شهيدا مجهولي الهوية، حيث تم دفنهم سابقا داخل ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، وتم نقلهم الى مشفى الشفاء وذلك لأخذ العينات وحفظها للعمل مع المنظمات والهيئات الدولية للحصول على معلومات للتعرف على تلك الجثامين.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له، أنه بعد 48 ساعة سيتم نقل الجثامين الى مقبرة الصليب بمدينة دير البلح لمواراتهم الثرى هناك .