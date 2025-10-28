مسؤول "إسرائيلي": نقاش نتنياهو بشأن رده على "حماس" انتهى بدون اتخاذ قرارات

فلسطين اليوم

نقل موقع اكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قوله: إن "النقاش الذي أجراه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزراء حكومته حول الرد على حماس بشأن تأخرها في تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين انتهى دون اتخاذ قرارات في هذه المرحلة".

وأضاف أكسيوس، أن جيش الاحتلال عرض عدداً من خطوات التصعيد في قطاع غزة تشمل استئناف الغارات.

وأشار نتنياهو في نهاية الاجتماع إلى ضرورة التنسيق مع الأمريكيين لتحديد الخطوات الممكنة، وفق ما ذكره الموقع الأمريكي.

كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، أعلنت من جانبها اليوم، أنها ستستلم جثة جديدة لأحد أسرى الاحتلال ضمن صفقة تبادل الاسرى المتفق عليها من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المستند إلى خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً.

وكانت حركة "حماس" قد أكدت اليوم، أنها تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين لكن "إسرائيل" تحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي:" ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية.

وتابع:" حماس تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين وعملية التنقيب تجري حاليا في أماكن عدة داخل قطاع غزة، ولكن الاحتلال لا يروق له أن يسير الاتفاق كما هو مخطط فيلجأ إلى وضع العراقيل".

وبين قاسم، أن خرق الاحتلال للاتفاق يرجع لاعتبارات حزبية ضيقة عند نتنياهو تتعلق بتماسك ائتلافه الحكومي، لافتاً إلى أن حكومة نتنياهو تتوعد شعبنا في قطاع غزة وتريد تنفيذ مخططها بتدمير القطاع وتهجير أهله.

وأضاف قاسم: "ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وفي صلب هذا الالتزام تسليم باقي الجثامين ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، لكن هناك صعوبات كبيرة أمام البحث عن الجثامين يتسبب فيها الاحتلال وحماس تحاول تجاوز تلك الصعوبات.