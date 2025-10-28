إصابة برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح

فلسطين اليوم

أصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بإصابة مواطن برصاص رشاش مثبت على رافعة لجيش الاحتلال شرقي حي التفاح.

وأضاف أنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى المعمداني.

ومنذ الاعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 11 أكتوبر 2025، فقد وصل إجمالي تعداد الشهداء بحسب وزارة الصحة 94 شهيد، و344 إصابة فيما جرى انتشال 474 جثمان.