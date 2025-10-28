فلسطين اليوم

وصلت فرق البحث في مدينة خانيونس، اليوم الثلاثاء، إلى النفق الذي يعتقد أنه يحتوي على جثمان الأسير الإسرائيلي "عميرام كوبر" بمدينة حمد بخان يونس جنوب قطاع غزة بعد 13 يوما من البحث.

وأفادت مصادر محلية، بأن أفراد من وحدة الظل التابعة لكتائب القسَّام يستعدُّون للدُّخول للنفق، لانتشال جثة أحد أسرى الاحتلال.

ولا تزال المقاومة في غزة، تحتجز 13 جثة "إسرائيلية" من أصل 28، لكنها تواجه عوائق في انتشالهم لافتقارها المعدات اللازمة في عمليات البحث عنهم واستخراجهم من باطن الأرض وأسفل الركام.