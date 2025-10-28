"اونروا": نعمل على توسيع برامجنا التعليمية في غزة

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة، تعمل "الأونروا" على توسيع برنامجها "العودة إلى التعلّم" لآلاف الطلبة، سواء بالتعلم الوجاهي أو عبر الإنترنت.

وقال لازاريني: "انضم أكثر من 25 ألف طفل حتى الآن إلى مساحات التعلم المؤقتة التي أنشأتها الأونروا، وسنواصل زيادة عدد هذه المواقع".

وأضاف انه بالتوازي مع ذلك، تقدّم وكالة الغوث دروسًا عبر الإنترنت تهدف إلى الوصول إلى حوالي 300,000 طفل.

وأوضح أن محو الأمية والتعليم هما بمثابة العلاج لليأس والصدمات النفسية.