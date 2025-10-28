قناة كان تكشف عن عدد حالات الانتحار في صفوف جنود الاحتلال

فلسطين اليوم

كشفت قناة كان العبرية، اليوم الثلاثاء، عن عدد حالات الانتحار بين صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام والنصف الماضيين.

وأكدت قناة كان، أنه في غضون عام ونصف تقريبًا تم تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف جنود جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أنه مقابل كل حالة انتحار ناجحة، تم توثيق سبع محاولات انتحار فاشلة.

وبلغ عدد الجنود المنتحرين، وفقًا للبيانات الرسمية نشرها جيش الاحتلال سابقًا، 17 جنديا في عام 2023، و21 جنديا في عام 2024، وهو أكبر عدد مسجل منذ 2011.

وتزايد حالات الانتحار بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما من قوات الاحتياط في ظل استمرار حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.