وصول مستشفيات غزة 4 شهداء و7 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول مستشفيات قطاع غزة 4 شهداء (منهم شهيد جديد، وشهيدان انتشال، وشهيد متأثر بجراحه) و7 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت ارتفعت حصيلة العدوان إلى 68,531 شهيدًا 170,402 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
ومنذ الاعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 11 أكتوبر 2025، فقد وصل إجمالي تعداد الشهداء بحسب وزارة الصحة 94 شهيد، و344 إصابة فيما جرى انتشال 474 جثمان.