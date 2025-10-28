الصحة بغزة تكشف عن انتشار فيروس وتحذر من انهيار النظام الصحي

فلسطين اليوم

كشف مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش، اليوم الثلاثاء، عن انتشار فيروس "جيلان بيريه" بين المواطنين نتيجة انعدام المياه النظيفة في القطاع، محذرًا في الوقت ذاته من انهيار النظام الصحي في غزة.

ودعا المسؤول في وزارة الصحة، البرش، في تصريح صحفي: إلى إنشاء ممر طبي إنساني عاجل لإنقاذ المرضى في غزة.

كما وحذر من تجدّد المجاعة في غزة، بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية والمعيشية المنقذة للحياة.

وأكد البرش: أن "الاحتلال يمنع دخول المحاليل الطبية، ما يهدد بكارثة صحية ستتكشف آثارها قريبًا"، موضحًا أن علاج مرضى السرطان متوقف بالكامل، مما يؤدي إلى وفاة مريض يوميًّا في غزة.

أشار إلى أن مرضى الضغط والسكري لا يجدون أدويتهم الأساسية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض، مبيّنًا أن 22 ألف مريض بحاجة للسفر للعلاج، بينهم 18 ألفًا أتمّوا إجراءات السفر لكنهم ما زالوا عالقين.