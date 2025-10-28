ريال مدريد يحدد شروطه لرحيل البرازيلي إندريك في يناير

فلسطين اليوم

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من إمكانية السماح لمهاجمه البرازيلي الشاب إندريك بالرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير/كانون الثاني)، وذلك بعد تزايد الجدل حول مستقبله في الفريق الأول.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الملكي اشترط الحصول على مبلغ لا يقل عن 4.5 مليون يورو مقابل إعارة اللاعب لمدة نصف موسم فقط، في حال قرر السماح له بالمغادرة المؤقتة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا أصبح محل نقاش واسع داخل أروقة النادي الأبيض، في ظل القلق المتزايد من استمرار غيابه عن المشاركة الأساسية هذا الموسم، بعد أن فقد مكانه في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو.

وأضافت المصادر أن اللاعب بدأ، عبر وكالته، الاستماع للعروض الأوروبية التي وصلت إليه خلال الأسابيع الأخيرة، مع منحه نفسه مهلة شهرين فقط لتقييم وضعه الحالي داخل الفريق. وفي حال لم يحصل على فرصة كافية للعب حتى نهاية ديسمبر، فسيقرر الرحيل مؤقتًا في يناير المقبل.

ويرغب إندريك في الانتقال إلى نادٍ يشارك في بطولة أوروبية كبرى، ويفضّل أن تكون دوري أبطال أوروبا، من أجل الحفاظ على مستواه التنافسي وزيادة فرصه في التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل خلال كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كما تلعب شركة "نيو بالانس" الأمريكية، الراعي الرئيسي له، دورًا في توجيه اختياراته المستقبلية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لا يرغب في اللعب لأي نادٍ داخل إسبانيا غير ريال مدريد، إذ لا يزال يحلم بتحقيق النجاح بقميص الفريق الملكي على المدى الطويل.

يُذكر أن إندريك كان قد لفت الأنظار بشدة قبل انتقاله إلى ريال مدريد بعد تألقه مع منتخب "السيليساو"، حيث حطم عددًا من الأرقام القياسية، أبرزها كونه أصغر لاعب يشارك في بطولة كوبا أمريكا بقميص البرازيل.

وخلال موسمه الأول في مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، سجل 7 أهداف خلال 840 دقيقة فقط، وكان الهداف الأول للفريق في كأس الملك برصيد 5 أهداف، ما أكد موهبته الاستثنائية رغم صغر سنه.