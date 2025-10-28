مدفعية الاحتلال تقصف في خانيونس

فلسطين اليوم

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مناطق في جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف في مناطق عدة في جنوب شرقي خانيونس.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

يُشار إلى أن طائرة بدون طيار لجيش الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في بلدة بني سهيلا بخانيونس، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات بينهم حالات خطيرة.

ومنذ الاعلان عن التوص إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في11 أكتوبر 2025، وصل إجمالي عدد الشهداء بحسب وزارة الصحة بغزة، 93 شهيد و337 إصابة.