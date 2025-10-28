القسام ناعية شهداء جنين: إجراءات الاحتلال لن تثني المقاومة عن مواصلة ضرب جنوده

فلسطين اليوم

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء28/10/2025م، اثنين من مقاتليها ارتقيا في اشتباكً مسلحً مع القوات الخاصة الصهيونية صباح اليوم، في بلدة كفر قود غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

"معركة طوفان الأقصى"

بأسمى آيات الفخر والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية:

الشهيد القسامي القائد / عبد الله محمد جلامنة

الشهيد القسامي المجاهد/ قيس إبراهيم البيطاوي

الذين ارتقيا مع رفيق دربهم الشهيد المجاهد/ أحمد عزمي نشرتي، وذلك بعد خوضهم اشتباكًا مسلحًا مع القوات الخاصة الصهيونية صباح اليوم الثلاثاء 06 جمادى الأول 1447هـ الموافق 28 أكتوبر 2025م، في بلدة كفر قود غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتؤكد كتائب القسام أن كافة إجراءات الاحتلال في ملاحقة المقاومة بالضفة لن تثني مجاهدينا عن مواصلة السعي لضرب جنود الاحتلال والمغتصبين في مختلف محافظاتها بإذن الله.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام - فلسطين

الثلاثاء 06 جمادى الأول 1447هـ

الموافق 2025/10/28م