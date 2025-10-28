مسلحون يسطون على محل صرافة في جنين والشرطة تفتح تحقيقًا

فلسطين اليوم

أفادت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء28/10/2025م، بأن مجهولين مسلحين أقدموا على تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت محل صرافة في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي " إن المجهولين هاجموا محل الصرافة في وضح النهار، وتمكنوا من السطو عليه قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما أصيب صاحب المحل خلال العملية السطو "

وأضاف ارزيقات :" أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا على الفور إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة من موقع الحادث، في محاولة للتعرّف على الفاعلين".