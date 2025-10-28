الصحة في غزة تصدر إعلانًا هامًا للمواطنين بشأن العمليات الجراحية

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء28/10/2025م، إعلانًا هامًا للجمهور، دعت فيه المواطنين الذين لديهم تسجيل سابق لعملية جراحية مجدولة قبل الحرب، أو أصبح لديهم حاجة لإجراء عملية جراحية خلال فترة الحرب للمبادرة في التسجيل بأسرع وقت من خلال الرابط التالي هنـــــا

وأكدت الوزارة ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعادة جدولة موعد العملية الجراحية وإدراجها ضمن خطة التنفيذ القادمة سواء داخل مرافق وزارة الصحة أو خارجها، داعية المواطنين لسرعة المبادرة بالتسجيل في أقرب وقت ممكن.