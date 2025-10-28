الاحتلال يقرر وقف عمليات البحث عن جثث الأسرى داخل الخط الأصفر

فلسطين اليوم

أفادت هيئة البث "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء28/10/2025م، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قررت وقف عمليات البحث عن جثث الأسرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل قطاع غزة، وذلك قبيل انعقاد جلسة أمنية خاصة برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين "نتنياهو" للرد على ما وصفه خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن "الإسرائيليين".

وأوضحت الهيئة "الإسرائيلية"، أن القرار يشمل تجميد جولات حركة حماس الميدانية برفقة الصليب الأحمر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل غزة "الخط الأصفر"، والتي كانت تهدف إلى تحديد مواقع محتملة لوجود جثث الأسرى.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع المزاعم "الاسرائيلية"، أن حركة حماس وفصائل المقاومة تواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار وتتعمد تأخير تسليم جثث الأسرى "الإسرائيليين" الـ13 المتبقية في غزة، وهو ما تنفيه المقاومة وتؤكد أنها تواصل جهودها في البحث عن جثث الأسرى وأنها ملتزمة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

ومساء اليوم، من المقررأن يعقد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات طارئة للرد على ما وصفه "خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن "الإسرائيليين".

وبحسب القناة الـ12"الإسرائيلية" فإن المستوى السياسي، سيُعقد اليوم نقاش عاجل بسبب "انتهاكات حماس"، مبينة أن الإجراءات "الإسرائيلية" المقررة ستكون محددة ومنسقة مع الأمريكيين.

وأمس الاثنين، سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الساعة 9 مساءا بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، وفق تصريح للقسام.

ومنذ دخول وقف اطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اختراقه عبر استهداف منازل المواطنين واستهدافهم في مكان سكناهم، فضلا عن مماطلته في تنفيذ شروط الاتفاق ومنها فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني "حماس وفصائل المقاومة" والطرف "الإسرائيلي" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"خطة السلام".