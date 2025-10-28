لجان المقاومة: مصادقة الاحتلال على بناء وحدات سكنية جديدة إعلان حرب على الوجود الفلسطيني

فلسطين اليوم

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء 28/10/2025م، ،أن قرارات الفاشي الصهيوني سموتريتش ومصادقة حكومة نتنياهو على إقامة نحو ألفي وحدة سكنية ومصادرة 26 ألف دونم بالضفة المحتلة هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس واستمرار لحرب التطهير العرقي والاستئصال التي يتعرض لها شعبنا .

وقالت اللجان في تصريح صحفي:" إن القرارات الصادة عن الحكومة الصهيونية والمجرم سموتريتش تكشف الوجه الحقيقي لكيان الإبادة والإجرام الصهيوني وهي انعكاس للأطماع والمخططات الصهيونية العنصرية لكافة قادة الكيان الصهيوني".

وأضافت :" أن القرارات والمخططات الاستعمارية للحكومة الصهيوني تكشف عجز النظام الدولي عن بناء موقف موحد قادر للتصدي للجرائم الصهيوني وسياسة ازدواجية المعايير التي باتت عنواناً للتخاذل والنفاق الدولي".

ودعت لجان المقاومة أبناء شعبنا في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام ال 48 للانتفاض والثورة وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها رداً على القرارات الاجرامية والتوسعية الصهيونية .