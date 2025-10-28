الاحتلال يُخطر أصحاب الأراضي في قلنديا تمهيدًا لتوسّع استيطاني جديد

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ثلاثة أيام تسليم إخطارات جديدة لأصحاب الأراضي في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتشمل الإخطارات الجديدة مساحات واسعة من المزارع والمباني السكنية على جانبي الجدار الفاصل.

وتقع الأراضي المستهدفة ضمن الحدود الإدارية لمدينة القدس، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية في مخطط توسيع مستوطنة "عطروت" الصناعية المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال المدينة.

كما تقع مستوطنة عطروت على أراضي قلنديا ومحيط مطار القدس المغلق منذ عام 2000، والذي تسعى سلطات الاحتلال لتحويله إلى مشروع استيطاني ضخم يضم آلاف الوحدات السكنية والمناطق الصناعية والتجارية.

ويهدف المشروع إلى عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني شمالًا ومنع أي تواصل جغرافي مع مناطق الضفة الغربية، ضمن مخطط لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة.